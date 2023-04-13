الاتحاد الأوروبي: قرار تشاد طرد السفير الألماني "مؤسف"

أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء ان قرار الحكومة التشادية طرد السفير الألماني "مؤسف" ويشكل "خطوة عدائية".





وأعلنت الحكومة التشادية مساء الجمعة طرد السفير الألماني يان كريستيان غوردون كريكه "لموقفه الفاضح" و"عدم احترامه الأعراف الدبلوماسية"، من دون أن تذكر أي تفاصيل.





ورأت الحكومة الألمانية أن هذا القرار "غير مبرر" وقررت طرد السفيرة التشادية في برلين مريم علي موسى.