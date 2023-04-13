سيول: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يعمل "على الأرجح بالوقود الصلب"

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ البالستي الذي أطلقته بيونغ يانغ الخميس يعمل "على الأرجح بالوقود الصلب"، وهي تكنولوجيا جعل منها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أولوية استراتيجية.





وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس "يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت نوعا جديدا من الصواريخ البالستية، يعمل على الأرجح بالوقود الصلب".

