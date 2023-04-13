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كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا وحال تأهب في اليابان
أخبار دولية
2023-04-13 | 00:44
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كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا وحال تأهب في اليابان
أطلقت كوريا الشمالية الخميس صاروخا بالستيا متسبّبةً بحال من التأهب لفترة وجيزة في جزيرة هوكايدو اليابانية قبل أن تؤكد طوكيو أنه لم يسقط في أراضيها.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الخميس أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية "لم يسقط في الأراضي اليابانية".
من جهته صرح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحافة بأن الصاروخ "يُرجّح أن يكون من فئة الصواريخ البالستية العابرة للقارات"، مشيرا إلى أن مساره كان "مائلا بشدة نحو الشرق". وأضاف أن الصاروخ لا يبدو أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
أخبار دولية
كوريا الشمالية
اليابان
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الصاروخ الكوري الشمالي لم يسقط في الأراضي اليابانية
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