الصاروخ الكوري الشمالي لم يسقط في الأراضي اليابانية

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الخميس أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية "لم يسقط في الأراضي اليابانية" وذلك بعد أن أصدرت حكومته تحذيرا لسكان هوكايدو بضرورة الاحتماء.





من جهته صرح وزير الدفاع ياسوكازو هامادا للصحافة بأن الصاروخ الذي "يُرجّح أن يكون من فئة الصواريخ البالستية العابرة للقارات لا يبدو أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

