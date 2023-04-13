اليابان تطلب من سكان هوكايدو الاحتماء بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

حضت الحكومة اليابانية صباح الخميس سكان منطقة هوكايدو الشمالية على الاحتماء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه في أنه صاروخ بالستي.





وقالت الحكومة في تحذير "اخلوا على الفور. اخلوا على الفور"، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبان أو تحت الأرض. وحذرت من أن الصاروخ يتوقع أن يهبط نحو الساعة 8,00 صباحا (11,00 ت غ).