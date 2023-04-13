الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البنك الدولي يعلن رصد 200 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-04-13 | 00:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
البنك الدولي يعلن رصد 200 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا
أعلن البنك الدولي الأربعاء، رصد مساعدة مالية قدرها 200 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا، وذلك خلال لقاء بين مسؤولين أوكرانيين وقادة الهيئة المالية في واشنطن.
وجاء في بيان للبنك الدولي أن روسيا دمّرت أكثر من 50 بالمئة من البنى التحتية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا في هجمات شنّتها خلال أشهر الخريف والشتاء.
وأشار البنك الدولي إلى أن الشرق الأوكراني حيث يشتد القتال، تضرر بشكل كبير.
والأموال سيوفّرها "الصندوق الائتماني للإغاثة والنهوض وإعادة الإعمار والإصلاح في أوكرانيا"، مع السعي للتوصّل إلى تمويل إضافي بـ300 مليون دولار من شركاء "مع توسيع نطاق المشروع".
وسيستهدف المشروع الإصلاحات الطارئة للبنى التحتية للكهرباء والتدفئة.
وتحدّثت المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي عن خسائر بـ11 مليار دولار لحقت بالبنى التحتية لمنشآت الطاقة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن القطاع يعد من أكثر القطاعات التي تحتاج فيها أوكرانيا إلى "دعم عاجل".
ورصد البنك الدولي لأوكرانيا أكثر من 23 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها في شباط من العام الماضي، صرف منها إلى الآن 20 مليارا.
وعقد الأربعاء في واشنطن اجتماع للداعمين الرئيسيين لأوكرانيا في مقر صندوق النقد الدولي بحضور رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال شارك فيه عبر الإنترنت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من شركاء البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أنه توصل في 21 آذار الى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية في شأن خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار مدتها أربعة أعوام، علما بأنها لا تزال تتطلب مصادقة مجلس ادارة الصندوق.
وشكر زيلينسكي داعمي بلاده وشدّد على ضرورة عدم تقليص مساعداتهم.
وقال: "بإعادة إعمار ما تهدّم نزيل الهدف الإرهابي للعدو ونعود إلى حياة طبيعية"، داعيا إلى استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدى البلدان الغربية في إعادة إعمار أوكرانيا.
وأفادت دراسة أجراها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية في 22 آذار بأن أوكرانيا ستحتاج الى 411 مليار دولار لتعافيها وإعادة إعمارها، علما بأن المبلغ مرشّح للارتفاع نظرا إلى أن النزاع لا يزال مستمرا.
أخبار دولية
البنك الدولي
البنى التحتية
منشآت الطاقة
أوكرانيا
التالي
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا وحال تأهب في اليابان
واشنطن تدين "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية "صاروخا بالستيا طويل المدى"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-02-24
البنك الدولي يمنح أوكرانيا دعمًا إضافيًا بقيمة 2,5 مليار دولار
أخبار دولية
2023-02-24
البنك الدولي يمنح أوكرانيا دعمًا إضافيًا بقيمة 2,5 مليار دولار
0
أخبار دولية
2023-02-10
البنك الدولي يمنح أوكرانيا 50 مليون دولار لإصلاح قطاع النقل
أخبار دولية
2023-02-10
البنك الدولي يمنح أوكرانيا 50 مليون دولار لإصلاح قطاع النقل
0
أخبار دولية
03:16
انخفاض إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا 29,1 بالمئة في 2022
أخبار دولية
03:16
انخفاض إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا 29,1 بالمئة في 2022
0
أخبار دولية
02:13
وزيرة الخارجية الألمانية تبحث في الصين مسألتي تايوان وأوكرانيا
أخبار دولية
02:13
وزيرة الخارجية الألمانية تبحث في الصين مسألتي تايوان وأوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:16
انخفاض إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا 29,1 بالمئة في 2022
أخبار دولية
03:16
انخفاض إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا 29,1 بالمئة في 2022
0
أخبار دولية
02:13
وزيرة الخارجية الألمانية تبحث في الصين مسألتي تايوان وأوكرانيا
أخبار دولية
02:13
وزيرة الخارجية الألمانية تبحث في الصين مسألتي تايوان وأوكرانيا
0
أخبار دولية
01:37
ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75% في 2022
أخبار دولية
01:37
ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75% في 2022
0
أخبار دولية
00:54
بعد عامين على المصالحة الخليجية... البحرين وقطر تقرران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية
أخبار دولية
00:54
بعد عامين على المصالحة الخليجية... البحرين وقطر تقرران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:32
٩ سيارات مسروقة ضبطتها شعبة المعلومات وأعادتها لأصحابها
أمن وقضاء
03:32
٩ سيارات مسروقة ضبطتها شعبة المعلومات وأعادتها لأصحابها
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-11
"فينيقيا" عمل مسرحي جديد لفرقة كركلا والإفتتاح الخميس
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-11
"فينيقيا" عمل مسرحي جديد لفرقة كركلا والإفتتاح الخميس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
نواب ولاعبون من الدفاع المدني في مباراة في كرة القدم لمناسبة ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:13
نواب ولاعبون من الدفاع المدني في مباراة في كرة القدم لمناسبة ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية
0
امن وقضاء
17:04
سرقوا ليلا منزلا في قضاء صور والمسروقات تقدر بـ 20 ألف دولار و350 مليون ليرة
امن وقضاء
17:04
سرقوا ليلا منزلا في قضاء صور والمسروقات تقدر بـ 20 ألف دولار و350 مليون ليرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
نواب ولاعبون من الدفاع المدني في مباراة في كرة القدم لمناسبة ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:13
نواب ولاعبون من الدفاع المدني في مباراة في كرة القدم لمناسبة ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مباراة نارية في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بين الامس واليوم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مباراة نارية في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بين الامس واليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هردبشت فيلم لمحمد دايخ يروي الفقر من دون تجميل
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هردبشت فيلم لمحمد دايخ يروي الفقر من دون تجميل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان.. مركزٌ لمعالجة وتأهيل الطيور المصابة برصاصات "الفرقعجية"
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان.. مركزٌ لمعالجة وتأهيل الطيور المصابة برصاصات "الفرقعجية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في كفرعبيدا... منتجعات تأكل الشاطئ والمواطن ضحية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في كفرعبيدا... منتجعات تأكل الشاطئ والمواطن ضحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قرارٌ بإخلاء سبيل هدى سلّوم وخمسة موظفين في النافعة .. فهل تمرر النيابة العامة الإستئنافية القرار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قرارٌ بإخلاء سبيل هدى سلّوم وخمسة موظفين في النافعة .. فهل تمرر النيابة العامة الإستئنافية القرار؟
0
امن وقضاء
13:45
محامون يتقدمون بشكوى قضائية لإبطال قرار نقابتهم بشأن الظهور الإعلامي للمحامين
امن وقضاء
13:45
محامون يتقدمون بشكوى قضائية لإبطال قرار نقابتهم بشأن الظهور الإعلامي للمحامين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صندوق النقد سئم الوعود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صندوق النقد سئم الوعود اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البقاع الشمالي مهدد بالعتمة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البقاع الشمالي مهدد بالعتمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:06
نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم
أمن وقضاء
05:06
نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم
2
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي يخلي سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة ويحيل الملف على النيابة العامة الإستئنافية للرفض أو الموافقة
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي يخلي سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة ويحيل الملف على النيابة العامة الإستئنافية للرفض أو الموافقة
3
أخبار لبنان
14:30
القضاء اللبناني يرفع الخميس منع السفر عن حاكم المصرف المركزي
أخبار لبنان
14:30
القضاء اللبناني يرفع الخميس منع السفر عن حاكم المصرف المركزي
4
فنّ
10:08
نجمة The Voice Kids جويرية حمدي تحجّبت واعتزلت الغناء (فيديو)
فنّ
10:08
نجمة The Voice Kids جويرية حمدي تحجّبت واعتزلت الغناء (فيديو)
5
أمن وقضاء
06:04
إخلاء سبيل هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة
أمن وقضاء
06:04
إخلاء سبيل هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة
6
خبر عاجل
05:56
بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر
خبر عاجل
05:56
بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر
7
حال الطقس
01:28
طقس لبنان: متى يعود الإستقرار؟
حال الطقس
01:28
طقس لبنان: متى يعود الإستقرار؟
8
أخبار دولية
16:33
بيان مشترك في ختام زيارة المقداد للسعودية: مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية
أخبار دولية
16:33
بيان مشترك في ختام زيارة المقداد للسعودية: مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store