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بعد عامين على المصالحة الخليجية... البحرين وقطر تقرران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية

أخبار دولية
2023-04-13 | 00:54
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بعد عامين على المصالحة الخليجية... البحرين وقطر تقرران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية
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بعد عامين على المصالحة الخليجية... البحرين وقطر تقرران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

قرّرت البحرين وقطر استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد عامين على المصالحة الخليجية مع الدوحة، وذلك في أعقاب اجتماعات بين الطرفين بحثت الخلاقات بين البلدين ومن بينها الحدود البحرية.
     
وكانت البحرين والسعودية والإمارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 2017 على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقرّبها من إيران، قبل توقيع اتفاق مصالحة في العلا في كانون الثاني 2021.
  
ورغم اتفاق المصالحة، بقيت العلاقات مقطوعة بين الجارين الخليجيين على خلفية مسائل شائكة بينها الحدود البحرية إذ لطالما تبادل الطرفان اتهامات بتوقيف صيادين في المياه الإقليمية لكل دولة.
    
وذكرت وكالة أنباء البحرين أنّ لجنة المتابعة البحرينية - القطرية عقدت اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض الأربعاء.
    
وتقرّر خلال الاجتماع "إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، فيما أكد الجانبان "أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية".
     
كما أكدت وكالة الأنباء القطرية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المنامة.
     
وتأتي هذه المصالحة في خضم جهود دبلوماسية إقليمية لحلحلة أزمات المنطقة، خصوصا بعد اتفاق السعودية وإيران الشهر الماضي على استئناف العلاقات.

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