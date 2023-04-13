وزيرة الخارجية الألمانية تبحث في الصين مسألتي تايوان وأوكرانيا

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس زيارة للصين بحثا عن "توازن جيد" مع بكين الشريك التجاري المهم الذي "يزداد رغبة في تشكيل النظام العالمي وفق رؤيته الخاصة"، كما ورد في بيان نشرته قبل بدء رحلتها.





وتبدأ بيربوك زيارة في مدينة تيانجين الساحلية الواقعة على بعد 140 كيلومترًا عن بكين، قبل أن تتوجه إلى العاصمة لإجراء محادثات سياسية.





وقالت بيربوك في بيان صدر قبل زيارتها الأولى للصين "أريد أن أكوّن فكرة أوضح عن توجه القادة الجدد لا سيما في ما يتعلق بالتوتر بين السيطرة السياسية والانفتاح الاقتصادي".





وكانت وزارة الخارجية الألمانية حذرت قبل ساعات بكين من أي تحركات "عسكرية تهدد" تايوان وتزيد من "خطر مواجهات عسكرية غير متعمدة".