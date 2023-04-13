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انخفاض إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا 29,1 بالمئة في 2022

أخبار دولية
2023-04-13 | 03:16
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انخفاض إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا 29,1 بالمئة في 2022
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انخفاض إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا 29,1 بالمئة في 2022

أعلنت لجنة الدولة الأوكرانية للإحصاءات الخميس أن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا انخفض بنسبة 29,1 بالمئة في 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب الغزو الروسي الذي دمر البلاد. 
     
وشهدت أوكرانيا، التي تقاوم الغزو الروسي بفضل المساعدات العسكرية والمالية من الغرب، انهيار قطاعات كاملة من اقتصادها بسبب الحرب، بما في ذلك قطاع البناء الذي تراجع بنسبة 67,6 بالمئة.

أخبار دولية

الناتج المحلي

أوكرانيا

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