الصين تدين الدور "السلبي" للولايات المتحدة في التوتر بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي

دانت الصين الخميس الدور "السلبي" للولايات المتحدة في تأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي بالستي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين لصحافيين: "لدورة التوترات الحالية (...) أسبابها. التأثير السلبي للتدريبات العسكرية السابقة للولايات المتحدة ونشر الأسلحة الاستراتيجية حول شبه الجزيرة (الكورية) واضح للجميع".