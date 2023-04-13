النروج تعلن طرد 15 "عميل استخبارات" روسيا

أعلنت النروج طرد 15 موظفا في سفارة روسيا في أوسلو تعتبرهم "عملاء استخبارات".



وقالت وزيرة الخارجية النروجية أنيكين هوتفيلت في بيان: "اعتبر عملاء الاستخبارات الخمسة عشر هؤلاء أشخاصا غير مرغوب فيهم لقيامهم بنشاطات لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي".