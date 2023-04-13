أوكرانيا تدعو حلف شمال الأطلسي إلى تطوير استراتيجية للبحر الأسود

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية الدول الغربية إلى جعل البحر الأسود "بحر حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، بعد عام على تدمير السفينة الحربية الروسية "موسكفا".وقال دميترو كوليبا في افتتاح مؤتمر في رومانيا "حان الوقت لتطوير شبكة أمنية شاملة لجميع الدول المهدّدة في المنطقة" ولجعل البحر الأسود "بحر الناتو كما أصبح بحر البلطيق".وأضاف في رسالة عبر الفيديو من أوكرانيا "اليوم تصادف الذكرى الأولى لغرق الطراد موسكفا" و"ستواجه سفن حربية روسيا أخرى المصير ذاته بدعم أصدقائنا وشركائنا".وغرقت السفينة موسكفا في منتصف نيسان العام الماضي في أعقاب انفجار على متنها، وفقاً للكرملين. وقالت أوكرانيا إنّ قواتها المسلّحة قصفتها بالصواريخ.كذلك، دعا دميترو كوليبا حلف شمال الأطلسي "إلى اثبات وجود خطّة واضحة بشأن موعد انضمام أوكرانيا إليه وترتيباته" لمناسبة قمّته المقبلة التي ستُعقد في فيلنيوس في ليتوانيا في حزيران.وتنظّم رومانيا وأوكرانيا الأربعاء والخميس في بوخارست المؤتمر الأول بشأن أمن البحر الأسود بالتعاون مع منصة القرم الدولية، وهي آلية تهدف إلى "إلغاء احتلال القرم واستعادة أمن البحر الأسود"، وفقاً للحكومة الأوكرانية.