جهاز الأمن الفدرالي الروسي يتهم حلفاء نافالني في قضية مقتل المدون الروسي

جهاز الأمن الفدرالي الروسي يتهم حلفاء نافالني في قضية مقتل المدون الروسي

وجه جهاز الأمن الفدرالي الروسي الخميس أصابع الإتهام إلى مسؤولين في منظمة المعارض ألكسي نافالني يقيمون في المنفى، في إطار التحقيق في الهجوم الذي أدى إلى مقتل مدون عسكري معروف بتأييده الشرس للهجوم على أوكرانيا.



واتهمت الشابة داريا تريبوفا (26 عامًا)، التي قدمت على أنها متعاطفة مع حركة نافالني المناهضة للكرملين، بإحضار قنبلة موضوعة في تمثال نصفي نقل إليها بواسطة عميل في الإستخبارات الأوكرانية هو يوري دينيسوف الذي غادر روسيا بعد الهجوم، وفقًا لجهاز الأمن الفدرالي.