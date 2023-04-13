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روسيا تؤكد أن القوات الأوكرانية عالقة داخل باخموت
أخبار دولية
2023-04-13 | 08:49
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روسيا تؤكد أن القوات الأوكرانية عالقة داخل باخموت
روسيا تؤكد أن القوات الأوكرانية عالقة داخل باخموت
أعلن الجيش الروسي الخميس أنه بات يحاصر القوات الأوكرانية المتحصنة في مدينة باخموت، مركز القتال منذ شهور في أوكرانيا حيث يبدو أن القوات الروسية تتقدم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "القوات المجوقلة تدعم المجموعات الهجومية التابعة لمجموعة فاغنر، وتمنع وصول عناصر إحتياط من الجيش الأوكراني إلى المدينة وإمكانية إنسحاب وحدات العدو من باخموت".
أخبار دولية
روسيا
باخموت
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