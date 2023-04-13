رئيس فاغنر: من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل لمدينة باخموت

رئيس فاغنر: من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل لمدينة باخموت

قدر رئيس مجموعة فاغنر الروسية التي يتواجد مقاتلوها في الخطوط الأمامية في معركة باخموت الخميس أنه من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل للمدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.



وقال يفغيني بريغوجين عبر تلغرام: "يواصل الجيش الأوكراني إستقدام تعزيزات ونقلها إلى المدينة. هناك معارك دامية وصعبة، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل لباخموت"، لكنه أكد أن 80% من المدينة بات تحت السيطرة الروسية.



