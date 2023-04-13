بايدن "قلق" بشأن تسريب الوثائق السرية ولكنه لا يرى خطراً داهماً

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "قلق" بشأن تسريب وثائق أميركية سرية، لكن بدا أنه يستبعد أي خطر داهم.وقال بايدن لصحافيين بعيد لقائه الرئيس الايرلندي في دبلن "أشعر بالقلق لحصول ذلك". وأضاف "التحقيق جار" ويبدو أنه على وشك التوصل لنتائج.