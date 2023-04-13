الجيش الأوكراني ينفي محاصرة قواته داخل مدينة باخموت

نفى الجيش الأوكراني في تصريح لوكالة فرانس برس أن تكون قواته محاصرة في باخموت، بؤرة القتال في شرق أوكرانيا، رافضا تأكيدات وزارة الدفاع الروسية.وقال المتحدث العسكري باسم المنطقة الشرقية سيرغي تشيريفاتي لوكالة فرانس برس إن "ذلك لا يتوافق مع الواقع"، مؤكدا أن الجيش الأوكراني مازال قادرا على "إيصال المؤن والذخيرة والأدوية" إلى باخموت و"إخراج" الجرحى.