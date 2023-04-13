إيطاليا تريد من صندوق النقد الدولي بدء دعم تونس من دون شروط

إيطاليا تريد من صندوق النقد الدولي بدء دعم تونس من دون شروط



أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الخميس في روما أن بلاده تريد من صندوق النقد الدولي البدء في صرف قرض لتونس من دون شروط.



وأوضح خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التونسي نبيل عمار أن "مقترحنا هو البدء بتمويل تونس من خلال صندوق النقد الدولي ثم دفع شريحة ثانية، بعد الشريحة الأولى، مع تقدم الإصلاحات".



وشدد تاياني على أن الشريحتين يجب ألا تكونا مشروطتين بالكامل باختتام مسار الإصلاحات، قائلًا: "أكد لي الوزير أن الإصلاحات ستستمر".