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فرنسا تؤكد أن توصل تونس وصندوق النقد الدولي لإتفاق أولوية لها

أخبار دولية
2023-04-13 | 12:09
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فرنسا تؤكد أن توصل تونس وصندوق النقد الدولي لإتفاق أولوية لها
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فرنسا تؤكد أن توصل تونس وصندوق النقد الدولي لإتفاق أولوية لها

فرنسا تؤكد أن توصل تونس وصندوق النقد الدولي لإتفاق أولوية لها

أكدت فرنسا الخميس أن إنجاز برنامج المساعدة بين صندوق النقد الدولي وتونس يمثل "أولوية" لها، فيما وصلت المحادثات بين الطرفين إلى طريق مسدود.
     
وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي إن "السلطات التونسية تعلم أن بإمكانها الإعتماد على الدعم الفرنسي والأوروبي لمواكبة عملية الإصلاحات الضرورية لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الإتفاق". 
     
وأعربت باريس مرارًا عن "دعمها الثابت للشعب التونسي".

أخبار دولية

فرنسا

تونس

صندوق النقد الدولي

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