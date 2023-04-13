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فنلندا تجري أول تدريباتها مع الأطلسي منذ إنضمامها إليه
أخبار دولية
2023-04-13 | 13:58
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فنلندا تجري أول تدريباتها مع الأطلسي منذ إنضمامها إليه
فنلندا تجري أول تدريباتها مع الأطلسي منذ إنضمامها إليه
أعلنت فنلندا الخميس أنها أجرت أول تدريبات عسكرية منذ إنضمامها إلى حلف شمال الأطلسي حيث رست سفينتان ألمانية وبرتغالية بشكل رمزي في ميناء هلسنكي.
وقالت البحرية الفنلندية في بيان إن الفرقاطتين مكلنبورغ فوربومرن وبارتولوميو دياس سترسوان باقيتان في العاصمة حتى الأحد.
وقبل وصولها إلى هلسنكي، شاركت سفن الناتو الأربعاء في تدريب نظمه الأسطول الساحلي الفنلندي في خليج فنلندا بالقرب من روسيا مع ثلاث سفن من الدولة الشمالية.
أخبار دولية
فنلندا
الأطلسي
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