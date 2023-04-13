مصر تحض تركيا على سحب قواتها من سوريا

مصر تحض تركيا على سحب قواتها من سوريا

حض وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس تركيا على سحب قواتها من سوريا، في موقف يؤكد أن التوترات لا تزال قائمة على الرغم من جهود رأب الصدع.



ويزور وزير الخارجية المصري أنقرة لإجراء جولة محادثات هي الثالثة مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.



ويأتي تسريع وتيرة التواصل الدبلوماسي مع تركيا الغارقة في أزمة إقتصادية والتي ستشهد الشهر المقبل إنتخابات مفصلية، في إطار الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية التي وقع خصام بينها وبين أنقرة خلال العقد الماضي.



وجدد شكري التأكيد على أن القاهرة تريد مواصلة تحسين العلاقات التي انقطعت إثر إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، حليف تركيا، في العام 2013.