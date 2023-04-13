الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرحيات دينية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس وزراء قطر يؤكد أنّ عودة سوريا لجامعة الدول العربية "تكهنات"
أخبار دولية
2023-04-13 | 15:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس وزراء قطر يؤكد أنّ عودة سوريا لجامعة الدول العربية "تكهنات"
رئيس وزراء قطر يؤكد أنّ عودة سوريا لجامعة الدول العربية "تكهنات"
اعتبر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة تلفزيونية بثّت مساء الخميس أنّ الحديث عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية "تكهّنات"، مشدّداً على أنّ أسباب تعليق عضوية دمشق لا تزال قائمة بالنسبة للدوحة.
وقال المسؤول القطري لتلفزيون قطر الحكومي "قرار دولة قطر ألا تتّخذ أي خطوة إذا لم يكن هناك حلّ سياسي للازمة السورية". وأضاف أنه بالنسبة للدول الأخرى "كلّ دولة لها تقييمها وهذا قرار سيادي يخصّهم، ولكن دولة قطر هذا موقفها المتمسكة به حتى اليوم، والى الآن لا يوجد شيء إلا تكهّنات ولا شيء واضحاً مطروح على الطاولة".
وكان رئيس الوزراء يتحدث عشية اجتماع بين دول مجلس التعاون الخليجي الستّ والأردن والعراق ومصر في جدة لمناقشة مسألة عزلة سوريا.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الذي دعمت بلاده المعارضة السورية خلال سنوات النزاع "كانت هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومقاطعة النظام السوري في ذاك الوقت، وهذه الأسباب ما زالت قائمة بالنسبة لنا على الأقلّ في دولة قطر". وأضاف أنّ "الحرب توقفت لكنّ الشعب السوري مازال مهجّراً والناس الأبرياء في السجون. نحن لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، وهو الذي يجب أن يصل إلى حلّ ويجب أن يكون هناك حلّ سياسي للأزمة السورية".
وتستضيف السعودية الجمعة الاجتماع في جدة لتبادل وجهات النظر بشأن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية، في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية كبرى يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الشهر الماضي.
وقال دبلوماسي عربي في الرياض لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم الكشف عن اسمه إنّ "الغرض من الاجتماع تذليل الخلافات الخليجية حول سوريا قدر الإمكان".
آخر الأخبار
أخبار دولية
وزراء
سوريا
لجامعة
الدول
العربية
"تكهنات"
التالي
الصين تدين الدور "السلبي" للولايات المتحدة في التوتر بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي
بكين ستحظر الملاحة شمال تايوان الأحد بسبب "سقوط حطام صاروخ"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-02-03
رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أن بلاده "يجب أن تقبل" بشروط صندوق النقد الدولي
أخبار دولية
2023-02-03
رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أن بلاده "يجب أن تقبل" بشروط صندوق النقد الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
من هي الدول التي ترفض عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:05
من هي الدول التي ترفض عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
0
أخبار دولية
2023-01-24
رئيس وزراء السويد: نريد العودة "إلى الحوار" مع تركيا بشأن عضوية حلف الأطلسي
أخبار دولية
2023-01-24
رئيس وزراء السويد: نريد العودة "إلى الحوار" مع تركيا بشأن عضوية حلف الأطلسي
0
أخبار دولية
2023-01-15
رئيس الوزراء العراقي يؤكد "الحاجة" إلى بقاء القوات الأميركية
أخبار دولية
2023-01-15
رئيس الوزراء العراقي يؤكد "الحاجة" إلى بقاء القوات الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:20
توقيف مشتبه به في قضية تسريب الوثائق الأميركية السرية
أخبار دولية
00:20
توقيف مشتبه به في قضية تسريب الوثائق الأميركية السرية
0
أخبار دولية
00:18
تايوان تنظم عمليات محاكاة لهجمات في أعقاب المناورات الصينية
أخبار دولية
00:18
تايوان تنظم عمليات محاكاة لهجمات في أعقاب المناورات الصينية
0
أخبار دولية
16:21
العراق تعرب عن ترحيبها بالبيان السوريّ السعوديّ المُشترَك
أخبار دولية
16:21
العراق تعرب عن ترحيبها بالبيان السوريّ السعوديّ المُشترَك
0
أخبار دولية
15:56
وزير العدل الأميركي يؤكّد توقيف مشتبه به في قضية الوثائق المسرّبة
أخبار دولية
15:56
وزير العدل الأميركي يؤكّد توقيف مشتبه به في قضية الوثائق المسرّبة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
بين الكهرباء في لبنان والإمارات... فرق من الشمس للأرض
تقارير نشرة الاخبار
14:12
بين الكهرباء في لبنان والإمارات... فرق من الشمس للأرض
0
أخبار لبنان
2023-04-05
رواتب القطاع العام... ماذا أوضحت وزارة المالية عنها؟
أخبار لبنان
2023-04-05
رواتب القطاع العام... ماذا أوضحت وزارة المالية عنها؟
0
أخبار لبنان
06:46
تعميم لوزير الداخلية يتعلق بالمرشحات لعضوية مجلس بلدية
أخبار لبنان
06:46
تعميم لوزير الداخلية يتعلق بالمرشحات لعضوية مجلس بلدية
0
أخبار دولية
07:45
أوكرانيا تدعو حلف شمال الأطلسي إلى تطوير استراتيجية للبحر الأسود
أخبار دولية
07:45
أوكرانيا تدعو حلف شمال الأطلسي إلى تطوير استراتيجية للبحر الأسود
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:42
لعيد الفصح في حارة المسيحيين في صور طعمٌ آخر.. عاداتٌ قديمة تنشر الفرح في قلوب العائلات
تقارير نشرة الاخبار
15:42
لعيد الفصح في حارة المسيحيين في صور طعمٌ آخر.. عاداتٌ قديمة تنشر الفرح في قلوب العائلات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
بين الكهرباء في لبنان والإمارات... فرق من الشمس للأرض
تقارير نشرة الاخبار
14:12
بين الكهرباء في لبنان والإمارات... فرق من الشمس للأرض
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
ريال مدريد يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.. والميلان يقهر نابولي
تقارير نشرة الاخبار
14:08
ريال مدريد يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.. والميلان يقهر نابولي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
بعد الشلل التام في السياسة والاقتصاد...اشتعلت في الرياضة داخل اللجنة الاولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:03
بعد الشلل التام في السياسة والاقتصاد...اشتعلت في الرياضة داخل اللجنة الاولمبية اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
كركلا تعود الى لبنان بعد غياب دام 5 سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:58
كركلا تعود الى لبنان بعد غياب دام 5 سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في بيروت ام الشرائع.. محامون ممنوعون من الظهور الاعلامي الا بعد اذن
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في بيروت ام الشرائع.. محامون ممنوعون من الظهور الاعلامي الا بعد اذن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في معراب... غياب المكون السني النيابي عن افطار القوات كشف اكثر من رسالة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في معراب... غياب المكون السني النيابي عن افطار القوات كشف اكثر من رسالة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
البلديات ما بين عين التينة والسراي: مزايدات أم تنسيق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:08
البلديات ما بين عين التينة والسراي: مزايدات أم تنسيق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
كيف ستمول زيادات رواتب القطاع العام؟
تقارير نشرة الاخبار
13:08
كيف ستمول زيادات رواتب القطاع العام؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:28
طقس لبنان: متى يعود الإستقرار؟
حال الطقس
01:28
طقس لبنان: متى يعود الإستقرار؟
2
خبر كاذب
06:31
هل انتحر سعد لمجرد داخل زنزانته بعد اكتئاب حاد؟
خبر كاذب
06:31
هل انتحر سعد لمجرد داخل زنزانته بعد اكتئاب حاد؟
3
أمن وقضاء
07:32
القاضية عون تستأنف قرار إخلاء سبيل هدى سلوم وتقرر إبقاءها قيد التوقيف الاحتياطي (صور)
أمن وقضاء
07:32
القاضية عون تستأنف قرار إخلاء سبيل هدى سلوم وتقرر إبقاءها قيد التوقيف الاحتياطي (صور)
4
اخبار البرامج
04:40
"بلا معلميّة.. ماذا تفعلون اذا لحِقَ بكم كلب شرس؟
اخبار البرامج
04:40
"بلا معلميّة.. ماذا تفعلون اذا لحِقَ بكم كلب شرس؟
5
خبر عاجل
10:46
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام
خبر عاجل
10:46
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام
6
خبر عاجل
09:33
القاضية عون طلبت من الهيئة الإتهامية في جبل لبنان إسترداد ملف سلامة الذي أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر وذلك لاتخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر للتحقيق معه في باريس
خبر عاجل
09:33
القاضية عون طلبت من الهيئة الإتهامية في جبل لبنان إسترداد ملف سلامة الذي أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر وذلك لاتخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر للتحقيق معه في باريس
7
فنّ
06:35
ايلي صعب وزوجته كلودين في إطلالة راقية مع حفيديهما (صورة)
فنّ
06:35
ايلي صعب وزوجته كلودين في إطلالة راقية مع حفيديهما (صورة)
8
خبر عاجل
06:12
معلومات للـLBCI: مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان
خبر عاجل
06:12
معلومات للـLBCI: مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store