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وزير العدل الأميركي يؤكّد توقيف مشتبه به في قضية الوثائق المسرّبة

وزير العدل الأميركي يؤكّد توقيف مشتبه به في قضية الوثائق المسرّبة

أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الخميس أنّ قوات الأمن أوقفت عنصراً في الحرس الوطني بشبهة تسريبه على الإنترنت وثائق دفاعية سرّية للغاية.



وقال غارلاند في مؤتمر صحافي مقتضب إنّ المشتبه به واسمه جاك تيكسيرا "تمّ توقيفه بدون حوادث" وسيمثل قريباً أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق).