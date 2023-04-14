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كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ بالستي يعمل بالوقود الصلب
أخبار دولية
2023-04-14 | 00:31
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كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ بالستي يعمل بالوقود الصلب
كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ بالستي يعمل بالوقود الصلب
أعلنت كوريا الشمالية أن أحدث اختبار أجرته كان لصاروخ بالستي عابر للقارات "يعمل بالوقود الصلب" اعتبر الزعيم كيم جونغ أون أنه يمثل خطوة كبيرة في قدرة بيونغ يانغ على شن هجوم نووي مضاد، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية الجمعة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن صاروخ "هواسونغ 18" العابر للقارات اختُبر الخميس، مشيرة إلى أنه يمثل الوسيلة "الرئيسية للقوة العسكرية الاستراتيجية".
وقال كيم إن تطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات "سيعيد إلى حد كبير تنظيم ردعنا الاستراتيجي ويعزز فعالية هجومنا النووي المضاد"، وفق الوكالة.
وكل الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي أطلقتها كوريا الشمالية حتى الآن تعمل بالوقود السائل. والصواريخ العاملة بالوقود الصلب التي سعت بيونغ يانغ منذ فترة طويلة إلى تطويرها تُظهر ثباتا أكبر وتكون أسرع لناحية تحضيرها لعملية الإطلاق مقارنة بالصواريخ العاملة بالوقود السائل، ما يجعل اكتشاف القوات الأميركية لها وتدميرها أصعب.
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