وزيرة الخارجية الألمانية تنتقد "تقييد حقوق الإنسان" في الصين

ندّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة ب"تقييد حقوق الإنسان" في الصين، بعد اجتماع مع نظيرها الصيني تشين غانغ.وقالت بيربوك للصحافيين في بكين "أوضحت لنظيري في محادثاتنا الثنائية أننا قلقون لرؤية استمرار تقلص نطاق عمل المجتمع المدني في الصين، وتقييد حقوق الإنسان"، متحدثةً خصوصاً عن وضع أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ.