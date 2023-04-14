بدء عملية تبادل مئات الاسرى في اليمن مع اقلاع أول طائرة من صنعاء

بدأت في اليمن الجمعة عملية لتبادل مئات السجناء بين أطراف النزاع تشمل أسرى سعوديين، في بارقة أمل جديدة تعطي دفعا للجهود الدبلوماسية الهادفة لوضع النزاع الدامي على طريق الحل.





وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان لوكالة فرانس برس "أقلعت أول طائرة من صنعاء" وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن، مقر السلطة.