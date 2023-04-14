وزير الدفاع الصيني سيزور روسيا من 16 إلى 19 نيسان

أعلنت الحكومة الصينية في بيان الجمعة أن وزير الدفاع الصيني سيزور روسيا الأحد.





وقالت وزارة الدفاع "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سيقوم وزير الدفاع لي شانغفو بزيارة رسمية إلى روسيا من 16 إلى 19 نيسان.