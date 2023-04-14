مقتل اسرائيلية واصابة العشرات في انقلاب حافلة في كوريا الجنوبية

انقلبت حافلة تقل سياحا اسرائيليين في طريق ريفي في وسط كوريا الجنوبية، بحسب ما اعلنت الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس الجمعة ما ادى إلى مقتل امرأة واصابة العشرات.





وقالت الشرطة إن الحافلة كانت تقل 33 سائحا إسرائيليا وفي طريقها من مدينة جيونجو السياحية جنوب شرق البلاد إلى تشونغجو وانقلبت عند منعطف حاد.





وأكدت شرطة تشونغجو أنه "يبدو أن السائق فقد السيطرة وصدم الأشجار المجاورة ما تسبب بانقلاب الحافلة".