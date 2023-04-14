صادرات النفط الروسي في أعلى مستوى رغم العقوبات

بلغت صادرات النفط الروسي في آذار أعلى مستوى لها منذ نيسان 2020 على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام، وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الجمعة.





وقالت الوكالة إنه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ارتفع إجمالي شحنات النفط في آذار بمقدار 600 ألف برميل يوميًا وبلغ 8,1 ملايين برميل يوميًا.





ويشمل ذلك المنتجات النفطية المكررة التي ارتفعت بمقدار 450 الف برميل لتببلغ 3,1 ملايين برميل يوميا.، حسب الوكالة.