خمسة قتلى في هجومين مسلحين في الاكوادور

أدى هجومان مسلحان جديدان في الإكوادور الخميس إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاث حارسات لسجن تتراوح أعمارهن بين 26 و31 عاما، وإصابة شخص بجروح خطيرة، كما أعلنت السلطات.





وقالت مصلحة السجون الوطنية إن حارسات السجن الثلاث قتلن أثناء وجودهن "خارج مجمع سجون غواياس".





عُثر الأربعاء على ستة من السجناء مشنوقين في زنزانتهم في المجمع نفسه في مدينة غواياكيل الساحلية الكبيرة في جنوب غرب البلاد التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.