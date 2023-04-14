زعيم التيار الصدري يعلن تجميد نشاطات تياره لعام كامل

أعلن الزعيم الديني الشيعي البارز مقتدى الصدر الجمعة تجميد غالبية نشاطات التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق، لمدة "لا تقل" عن عام.





أعتاد الصدر الذي ينادي باستمرار لمحاربة الفساد السياسي أن يفاجئ أنصاره وخصومه بقرارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فخلال العام الماضي كان قد اعلن انسحابه من الحياة السياسية.





يحظى الصدر بقاعدة شبعية واسعة بفضل تراث عائلته التي تنتمي الى سلالة النبوة، ولديه مئات الآلاف من الأنصار الذين يطيعون أوامره، نصرة لوالده الذي اغتيل على يد نظام صدام حسين عام 1999 وما زالت ذكراه تحظى باحترام واسع من قبل غالبية الشيعة.