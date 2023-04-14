الصين "قلقة" من تداعيات سياسة طالبان على حقوق النساء

أعلن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ أن بلاده "قلقة" بشأن تداعيات سياسة حكومة طالبان على حقوق النساء الأفغانيات، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الجمعة.





وقال تشين الخميس إن "الصين ودول أخرى مجاورة صديقة لأفغانستان تشعر بالقلق إزاء السياسات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها أفغانستان وتأثيرها المحتمل على الحقوق الأساسية ومصالح النساء الأفغانيات"، بحسب الوكالة.





وتحدث الوزير خلال قمة إقليمية في سمرقند في أوزبكستان، بعدما أثار قرار طالبان في مطلع نيسان بمنع النساء من العمل مع الأمم المتحدة غضباً على الصعيد الدولي.