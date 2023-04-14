زلزال بقوة سبع درجات قبالة سواحل اندونيسيا

وقع زلزال قوي بلغت شدته سبع درجات الجمعة في البحر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية، كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.واستبعدت الوكالة الاندونيسية للجيولوجيا حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع على عمق 594 كيلومترا. وقالت الوكالة الأميركية أن الزلزال حدث عند الساعة 16,55 (09,55 ت غ).