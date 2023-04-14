توجيه الإتهام إلى عسكري أميركي بقضية تسريب وثائق سرية للغاية

توجيه الإتهام إلى عسكري أميركي بقضية تسريب وثائق سرية للغاية

وجهت محكمة فدرالية الجمعة إلى العسكري جاك تيشيرا البالغ من العمر 21 عامًا لائحة إتهام لتسريبه سلسلة وثائق دفاعية سرية للغاية تتعلق خصوصًا بالحرب في أوكرانيا سبب إنكشافها حرجًا كبيرًا لواشنطن.



وتيشيرا، العنصر في سلاح الجو في الحرس الوطني، مثل الجمعة أمام محكمة فدرالية في بوسطن حيث وجهت إليه تهم من بينها "تخزين ونقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني من دون تصريح" و"سحب وتخزين وثائق أو مواد سرية من دون تصريح".