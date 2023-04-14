بلينكن في هانوي سعيًا لتعزيز العلاقات الأميركية-الفيتنامية

بلينكن في هانوي سعيًا لتعزيز العلاقات الأميركية-الفيتنامية

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى فيتنام الجمعة سعيًا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع هانوي، بعد أيام على تصاعد التوتر مع الصين حول تايوان.



ويلتقي بلينكن الذي حطت طائرته في هانوي في طريقه إلى اليابان للمشاركة في إجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع كبار المسؤولين في فيتنام السبت تمهيدًا لتعزيز محتمل للعلاقات الدبلوماسية مع البلاد.



ويقيم البلدان علاقات تجارية وثيقة لا تنفك تزداد متانة، وهما يتشاركان القلق إزاء تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.



ويعول بلينكن على مكالمة هاتفية جرت الشهر الماضي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ للإرتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة "إستراتيجية".