وزارة الدفاع الروسية: روسيا تحاول السيطرة على مناطق غربية في باخموت

وزارة الدفاع الروسية: روسيا تحاول السيطرة على مناطق غربية في باخموت

أعلنت روسيا الجمعة أن قواتها تخوض معارك للسيطرة على المناطق الغربية من باخموت حيث يحتدم القتال منذ أشهر، في حين أفادت مصادر وكالة فرانس برس بأن أوكرانيا تواصل إستقدام مزيد من القوات للدفاع عن المدينة.



وتسعى موسكو للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي في معركة أصبحت الأطول أمدًا والأفدح من حيث حصيلة القتلى منذ بدأ الغزو الروسي للبلاد قبل أكثر من عام.



والجمعة، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلين من مجموعة فاغنر شبه العسكرية يتقدمون باتجاه داخل المدينة بإسناد من سلاح الجو الروسي.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات فاغنر الهجومية تخوض عمليات قتالية مكثفة للسيطرة على المناطق الغربية من المدينة.



وأشار البيان إلى أن القوات المجوقلة الروسية تؤازر الفرق الهجومية وتكبح محاولات العدو إيصال الذخائر إلى المدينة وإقحام عناصر الإحتياط.