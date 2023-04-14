السلطات المغربية تحبط محاولة نفذها نحو 150 مهاجرًا لاقتحام جيب سبتة

السلطات المغربية تحبط محاولة نفذها نحو 150 مهاجرًا لاقتحام جيب سبتة

أحبطت السلطات المغربية الجمعة محاولة نحو 150 مهاجرًا غير نظامي إقتحام جيب سبتة الإسباني إنطلاقًا من المملكة وأوقفت 70 منهم، وفق ما أفادت السلطات المحلية وكالة فرانس برس.



وقال مصدر في السلطات المحلية: "جرى خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة إحباط محاولة للهجرة غير المشروعة صوب ثغر سبتة على مستوى منطقة الخلوط في منطقة الفنيدق المحاذية لسبتة".



وقام بهذه المحاولة نحو 150 مهاجرًا يتحدرون من دول في إفريقيا جنوب الصحراء، أوقف 70 منهم، وفق ما أضاف نفس المصدر.



وأوضح أن "بعضهم كانوا مسلحين بعصي وحجارة وأسلحة بيضاء"، مشيرًا إلى "إصابة 14 عنصرًا من أفراد القوات العمومية و6 إصابات بين صفوف هؤلاءء المهاجرين نقلوا إلى المستشفى".