لا احتفالات بعيد العمّال في موسكو بسبب تهديد إرهابي "كبير"

لا احتفالات بعيد العمّال في موسكو بسبب تهديد إرهابي "كبير"

أعلن الاتّحاد العمّالي الروسي، أكبر تجمّع نقابي في البلاد، إلغاء التظاهرات لمناسبة الاحتفال بعيد العمّال في الأول من أيار بسبب تهديدات إرهابية كبيرة مفترضة، وسط الهجوم على أوكرانيا.



ونقلت وكالة "تاس" عن نائب رئيس اتّحاد النقابات المستقلّة في روسيا ألكنسدر شيرشوكوف قوله "لن تكون هناك مسيرات أو تجمّعات في العاصمة، ولكن من المقرّر عقد اجتماع احتفالي".



وأضاف أنّ القرار اتُخذ من قبل السلطات لأنّ "مستوى الخطر الإرهابي مرتفع أكثر، حتّى في المناطق البعيدة عن مواقع العملية العسكرية الخاصة"، مستخدماً بذلك التعبير الذي أطلقه الكرملين على هجومه على أوكرانيا.