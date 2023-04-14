وصول ثماني دبابات كندية إلى بولندا تمهيدًا لتسليمها إلى أوكرانيا

وصول ثماني دبابات كندية إلى بولندا تمهيدًا لتسليمها إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند الجمعة أن ثماني دبابات من طراز ليوبارد-2 كانت أوتاوا قد وعدت بتسليمها إلى كييف لمساعدتها في التصدي للغزو الروسي، وصلت إلى بولندا المجاورة.



وكانت أوتاوا أعلنت في شباط أنها ستضاعف عدد الدبابات التي وعدت قبل شهر من ذلك بأن تسلمها إلى كييف.



والدبابة ليوبارد 2 هي مدرعة ألمانية تبلغ زنتها 55 ألف كلغ وهي تشكل العمود الفقري للترسانة العسكرية الكندية وواحدة من أكثر أسلحتها تقدمًا.



وجاء في تغريدة أطلقتها أناند: "وصلت إلى بولندا كل دبابات ليوبارد-2 التي تعهدت كندا تزويد أوكرانيا بها".