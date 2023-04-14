الممرضون البريطانيون يرفضون عرضًا حكوميًا لزيادة الأجور ويعلنون الإضراب

الممرضون البريطانيون يرفضون عرضًا حكوميًا لزيادة الأجور ويعلنون الإضراب

أعلنت النقابة الرئيسية للمرضين في بريطانيا الجمعة أن أعضاءها رفضوا عرضًا حكوميًا لزيادة الأجور وسارعت للإعلان عن إضراب.



وكانت الآمال كبيرة بقبول الممرضين في إنكلترا زيادة الأجور بنسبة خمسة بالمئة في خطوة قادت الوساطة فيها الكلية الملكية للتمريض مع الحكومة في آذار.



لكن بعدما أبلغت أعضاءها بالعرض،قالت الكلية الملكية للتمريض إن 54 بالمئة من الأعضاء رفضوا العرض.



وسيضرب أعضاء الكلية الملكية للتمريض لمدة 48 ساعة إعتبارًا من الساعة 20:00 (19:00 ت غ) في 30 نيسان، وسيشارك في الإضراب أفراد طواقم اقسام الطوارىء والعناية المشددة ووحدات رعاية مرضى السرطان للمرة الأولى.



ويعد رفض العرض نكسة للحكومة التي كانت تعول على وضع حد لإضرابات يشهدها القطاع الطبي أدت إلى إلغاء آلاف العمليات الجراحية ومواعيد المعاينات الطبية.