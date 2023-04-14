بوتين يوقع قانونًا يسهل إستدعاء المطلوبين لخدمة العلم

بوتين يوقع قانونًا يسهل إستدعاء المطلوبين لخدمة العلم

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة قانونًا يسهل إستدعاء المطلوبين لخدمة العلم في نص صادق عليه البرلمان خلال يومين، وفقًا لوكالات الأنباء الروسية.



ويسمح القانون الجديد بتعبئة جنود الإحتياط إلكترونيًا عبر بوابة المؤسسات الحكومية الروسية أو عند تبليغ أمر الإستدعاء لطرف ثالث، بعدما كان ينبغي تسليم أمر الإستدعاء لصاحب العلاقة باليد شخصيًا.