إرتفاع حصيلة قصف روسي لمبنى سكني بأوكرانيا إلى ثمانية قتلى

إرتفاع حصيلة قصف روسي لمبنى سكني بأوكرانيا إلى ثمانية قتلى

أعلن حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا أن حصيلة قصف روسي إستهدف الجمعة مبنى سكنيًا في مدينة سلوفيانسك إرتفعت إلى ثمانية قتلى أحدهم رضيع.



وقال بافلو كيريلينكو للتلفزيون الأوكراني إن القصف أوقع ثمانية قتلى و21 جريحًا، وفق أحدث حصيلة.

