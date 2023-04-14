أكثر من 40 قتيلًا بأعمال عنف في شرق الكونغو الديموقراطية

قتل أكثر من 40 شخصًا الجمعة في هجمات جديدة إستهدفت قرى في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث يسقط عشرات القتلى أسبوعيًا، وفق ما أفادت مصادر محلية.وقالت المصادر إن الهجمات شنتها ميليشيا كوديكو (الجمعية التعاونية لتنمية الكونغو) على ثلاث قرى على الأقل في إقليم دجوغو، على بعد ستين كيلومترًا شمال العاصمة الإقليمية بونيا. وتشير كوديكو إلى أنها تحمي قبيلة ليندو ضد قبيلة هيما المنافسة التي تدافع عنها ميليشيا "زائير".