وفاة لاعب كرة قدم تونسي بعد أن أضرم النار في جسده

وفاة لاعب كرة قدم تونسي بعد أن أضرم النار في جسده

توفي لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي بعد أن أضرم النار في جسده قبل أربعة أيام إحتجاجًا على "دولة البوليس" وتعامل قوات الشرطة معه، على ما أعلنت عائلته الجمعة.



وأضرم نزار عيساوي (35 عامًا) النار في جسده إثر خلاف مع الشرطة في منطقة حفوز التابعة لمحافظة القيروان (وسط) كان قصدها ليقدم شكوى على خلفية خصام بينه وبين بائع موز يبيع بضاعته بسعر أعلى من السعر المحدد رسميًا.



ونقل إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي الإسعافات وتوفي نتيجة حروق بالغة مساء الأمس في مستشفى الحروق في العاصمة ويدفن اليوم، على ما أفاد شقيقه رياض عيساوي وكالة فرانس برس.