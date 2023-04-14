واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تهرب مخدر الفينتانيل بين الصين والمكسيك

واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تهرب مخدر الفينتانيل بين الصين والمكسيك

أعلنت واشنطن الجمعة أنها فرضت عقوبات على شبكات تهرب من الصين إلى المكسيك مخدر الفينتانيل الأفيوني الإصطناعي الشديد التأثير، من بينها كيانات صينية وأربعة من أبناء بارون المخدرات المكسيكي "إل تشابو" المسجون في الولايات المتحدة.



وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند خلال مؤتمر صحافي إن الولايات المتحدة تتصدى بهذه العقوبات للعمليات الأوسع نطاقًا والأكثر عنفًا وانتشارًا لتهريب الفينتانيل، والتي يديرها كارتيل سينالوا وتغذيها مركبات كيميائية مصدرها شركات دواء صينية.



وأوضح الوزير أن من بين المستهدفين بهذه العقوبات أربعة "تشابيتوز"، لقب أبناء مؤسس كارتيل سينالوا، خواكين "إل تشابو" غوسمان.



وشدد غارلاند على أن هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة إلى تشابيتوز وإلى كارتيل سينالوا وإلى الشبكات الإجرامية لتهريب المخدرات في كل أنحاء العالم مفادها أن الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات لن تتوانى عن إتخاذ كل التدابير لحماية الأمن القومي الأميركي وصحة الأميركيين وسلامتهم.