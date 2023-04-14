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محكمة تأمر باستجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب إرتكبها أنصاره مطلع العام

أخبار دولية
2023-04-14 | 05:18
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محكمة تأمر باستجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب إرتكبها أنصاره مطلع العام
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محكمة تأمر باستجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب إرتكبها أنصاره مطلع العام

محكمة تأمر باستجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب إرتكبها أنصاره مطلع العام

أمر قاض في المحكمة العليا البرازيلية الجمعة باستجواب الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن إقتحام مؤيدين له القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في الثامن كانون الثاني.
     
وجاء في قرار القاضي ألكسندر دي مورايس أن بولسونارو يجب أن يمثل أمام الشرطة الفدرالية في غضون عشرة أيام للرّ على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب الذين دعوا إلى الإطاحة بمنافسه في الإنتخابات والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
     
وكتب دي مورايس في الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس: "أوافق على طلب مكتب المدعي العام، وأقرر أن تأخذ الشرطة الفدرالية شهادة جاير ميسياس بولسونارو في أجل أقصاه عشرة أيام". 

أخبار دولية

المحكمة العليا البرازيلية

جايير بولسونارو

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