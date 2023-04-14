المحكمة العليا الأميركية تزيل مؤقتًا القيود على حبوب الإجهاض

المحكمة العليا الأميركية تزيل مؤقتًا القيود على حبوب الإجهاض



أبقت المحكمة العليا الأميركية الجمعة مؤقتًا على إمكانية الوصول الكامل إلى حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع، ما يعلق قرارات محكمة أدنى فرضت قيودًا على العقار.



وأصدرت أعلى محكمة في الولايات المتحدة "وقفًا إداريًا" يجمد أحكام المحكمة الأدنى حتى الأربعاء للسماح لأطراف القضية بتقديم حججهم.



ولجأت الحكومة الأميركية إلى المحكمة العليا بشكل عاجل قبل بدء سريان القيود التي فرضتها محكمة إستئناف على الوصول لحبوب الإجهاض.