الصين والبرازيل تحضان الدول المتقدمة على الإلتزام بمكافحة تغير المناخ

الصين والبرازيل تحضان الدول المتقدمة على الإلتزام بمكافحة تغير المناخ

دعا الرئيسان الصيني والبرازيلي في بكين الجمعة الدول المتقدمة إلى الوفاء بوعدها تقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول الأكثر فقرًا لمكافحة آثار التغير المناخي.



وجاء في بيان مشترك لشي جينبينغ وضيفه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ من أن التمويل الذي تقدمه البلدان المتقدمة في ما يتعلق بالمناخ لا يزال أقل من 100 مليار دولار سنويًا، كما هو الحال في كل عام منذ تحديد الهدف عام 2009".



وقال الرئيسان: "نحض الدول المتقدمة على الوفاء بإلتزاماتها المعلقة بخصوص التمويل على صعيد المناخ".