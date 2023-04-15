بايدن سيعلن "في وقت قريب نسبيا" قراره بشأن الترشح للرئاسة عام 2024

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، لدى مغادرته إيرلندا، أنه سيعلن "في وقت قريب نسبيا" قراره بشأن الترشح للرئاسة عام 2024.



وقال للصحافة: "سنعلن عن هذا الأمر في وقت قريب نسبيا".



وأوض أن هذه الرحلة عززت شعوره بالتفاؤل بشأن ما يمكن فعله، وقال:" قلت لكم إن خطتي هي الترشح مجددا".