لولا مغادرا الصين: على واشنطن أن توقف تشجيع الحرب في أوكرانيا

لولا: على الاتحاد الأوروبّي البدء بالحديث عن السلام

شدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في ختام زيارة للصين، على أنه على الولايات المتحدة أن توقِف "تشجيع الحرب" في أوكرانيا و"تبدأ الحديث عن السلام".



وقبل مغادرته إلى الإمارات العربية المتحدة صرّح لولا للصحافة في بكين: "على الولايات المتحدة أن توقِف تشجيع الحرب وأن تبدأ بالحديث عن السلام، ويجب أن يبدأ الاتحاد الأوروبّي بالحديث عن السلام".



ورأى أن الأسرة الدولية يمكنها عندها "إقناع" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن "السلام يصب في مصلحة العالم بأسره".



وأجرى لولا، الذي عاد إلى السلطة في كانون الثاني بعد ولايتين رئاسيتين له من 2003 إلى 2010، زيارة استمرت يومين للصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شريكه التجاري الرئيسي.